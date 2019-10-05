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РИА Новости

Полицейские жестко разгоняют протестующих в Ираке, сообщили СМИ

17:30 05.10.2019 (обновлено: 17:51 05.10.2019)
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
КАИР, 5 окт - РИА Новости. Акции протеста с требованием улучшения жизни возобновились в субботу в Багдаде и других городах Ирака, несмотря на призывы властей к переговорам и комендантский час, действующий в отдельных районах, сообщает иракское информационное агентство ВАИД.
По имеющейся информации, акции протеста проходят в районе площади Тахрир в иракской столице и в других городах. Поступает информация и о новых возможных жертвах демонстраций, поскольку силы безопасности жестко разгоняют протестующих. В частности, очевидцы сообщают о применении силовиками огнестрельного оружия в ходе разгона акций в Багдаде и городе эль-Дивания.
Ранее в субботу иракские правозащитники сообщили, что число жертв протестов, продолжающихся с 1 октября, достигло 100 человек, порядка четырех тысяч пострадали.
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
4 октября, 13:26РИА Новости
СМИ: в Багдаде полиция открыла огонь по группе демонстрантов
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