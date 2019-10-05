Полицейские жестко разгоняют протестующих в Ираке, сообщили СМИ

КАИР, 5 окт - РИА Новости. Акции протеста с требованием улучшения жизни возобновились в субботу в Багдаде и других городах Ирака, несмотря на призывы властей к переговорам и комендантский час, действующий в отдельных районах, сообщает иракское информационное агентство ВАИД.

По имеющейся информации, акции протеста проходят в районе площади Тахрир в иракской столице и в других городах. Поступает информация и о новых возможных жертвах демонстраций, поскольку силы безопасности жестко разгоняют протестующих. В частности, очевидцы сообщают о применении силовиками огнестрельного оружия в ходе разгона акций в Багдаде и городе эль-Дивания.

Ранее в субботу иракские правозащитники сообщили, что число жертв протестов, продолжающихся с 1 октября, достигло 100 человек, порядка четырех тысяч пострадали.