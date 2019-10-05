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РИА Новости

"Зарубились не на шутку". Медведев оценил возможность импичмента Трампа

17:47 05.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву
Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым прокомментировал ситуацию вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа, оценил ситуацию, в которую попал президент Украины Владимир Зеленский, а также рассказал о визите на Кубу.

О Трампе и демократах

По мнению главы российского правительства, американская политическая система достаточно сбалансирована, так что даже в случае импичмента действующего президента ничего сверхкритического не произойдет.
"Более того, американская система все время показывала, что она вполне жизнеспособна, на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру. За что, собственно, и получала соответствующие оценки. Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно", — сказал Медведев.
Он добавил, что ситуация вокруг импичмента — это внутреннее дело Вашингтона, но очевидно, что демократы и республиканцы сейчас "зарубились не на шутку".
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"Это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединенных Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю", — признался премьер.

О Зеленском

Что касается президента Украины, то он, по мнению Медведева, попал между молотом Демпартии и наковальней республиканцев.
"Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки", — сказал российский премьер.
Положение Зеленского он назвал непростым. "Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы", — пояснил Медведев.
Если же президент Украины заблокирует это расследование, то это будет смотреться странно, считает глава российского правительства. "Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов", — добавил Медведев.
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Ведущий напомнил, что американская пресса называет Зеленского "Моникой Левински для Трампа". В ответ на это Медведев заметил, что "они злые ребята".
В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.
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2 октября, 08:43Сказано в эфире
"Элемент отчаяния". К чему может привести процесс импичмента в США Дональд Трамп назвал запуск процедуры импичмента "государственным переворотом". Однако все может обернуться в пользу президента США, считает политолог Андрей Суздальцев. Он изложил свою точку зрения в эфире радио Sputnik.

О возвращении военной бригады на Кубу

В интервью Медведев также прокомментировал слухи о возможности возвращения на Кубу военной бригады, как в советские годы, или создания новой военной базы.
"Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы", — заметил он, уточнив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.
Ведущий поинтересовался, обсуждались ли такие планы на встрече с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, бывшим главой государства Раулем Кастро. При этом он отметил, что в кулуарах переговоров было много подобных разговоров.
"Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы", — ответил на это Медведев.
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О помощи Острову Свободы

Комментируя визит на Кубу, российский премьер-министр отметил, что обстановка вокруг Острова Свободы в последнее время усложнилась из-за жесткого курса Вашингтона, в частности из-за того, что американские санкции не допускают на остров нефтяные танкеры.
В этих условиях Россия поможет Кубе обеспечить и энергетическую, и продовольственную безопасность, считает Медведев.
"Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты. Мы сегодня, кстати, об этом разговаривали и договорились о том, что мы создадим, по сути, план работы по энергообеспечению Кубы, имея в виду и традиционные источники энергии — как раз углеводороды, и, может быть, какие-то другие возможности, которые существуют", — пояснил он.
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Кроме того, Россия может поставлять на Кубу пшеницу, продолжил премьер-министр.
"Я с удивлением, например, обнаружил, что наши кубинские друзья покупают пшеницу, как мы в прежние, советские годы, в Канаде и во Франции. Но, я думаю, мы можем поставлять эту пшеницу на не менее приемлемых для кубинцев условиях и создать им прочную продовольственную безопасность", — сказал Медведев.
При этом глава правительства подчеркнул, что речь не идет безвозмездной помощи, как в советское время.
"Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее это отношения современных государств. Это должно быть выгодно", — заключил Медведев.
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Импичмент Дональда ТрампаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийДжозеф БайденКубаРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У Медведева сын гражданин США, держит там заправки и супермаркеты, о каких ракетах он вообще говорит???
5 октября, 18:49
adrianoseven
26801326
Дело в том что размещение военных баз НАТО в Европе это экономически выгодно и Европа за это платит деньги. А в данном случае опять за всё заплатят пенсионеры.
5 октября, 17:58
Ант Антов
12300029
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