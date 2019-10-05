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РИА Новости

Депутаты МГД продолжат работу над законом об электросамокатах

17:16 05.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники Московского весеннего велофестиваля.
Участники Московского весеннего велофестиваля.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутаты Московской городской думы в осеннюю сессию совместно с ГИБДД Москвы продолжат совместную работу над законом о правилах пользования электросамокатами, сегвеями и гироскутерами, сообщила РИА Новости член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике МГД Инна Святенко.
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что в правилах дорожного движения может появиться новый термин — "средства индивидуальной мобильности". Согласно разрабатываемым Минтрансом и Госавтоинспекцией поправкам в ПДД пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час.
"Конечно, мы будем включаться, тем более, что самым активным пользователем средств на электротяге является Москва. Поэтому в осеннюю сессию мы продолжим совместно с ГИБДД города Москвы эту работу по предложениям", - сообщила Святенко.
Также она прокомментировала предложение Минтранса и Госавтоинспекции разрешить пользователям средств на электротяге ездить со скоростью 20 километров в час, но только по велодорожкам. По мнению депутата, такие предложения пойду "на пользу" и такой скоростной режим равен скорости велосипедиста, поэтому они не будут мешать друг другу на специальных дорожках.
Участники Московского весеннего велофестиваля.
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Пешеходы на скорости: чем опасны электросамокаты? Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса захватили дороги и улицы городов. Они компактные, недорогие и могут развивать большие скорости. Но правил передвижения на них до сих пор нет.
"Конечно, мы прекрасно понимаем, что пешеход, который может разгоняться до 20 километров в час - он уже совсем не пешеход. Небезопасно, когда они (пользователи средств на электротяге – ред.) находятся на тротуарах. Поэтому и мы, в том числе, в МГД разрабатывали изменения в ПДД и делаем классификацию по скоростному режиму, по мощности двигателей и каким-то образом привести это средство в единую группу ... Поэтому думаю, что такие предложения пойдут на пользу. Думаю, что скоростной режим до 20 километров в час - это скорость велосипеда, поэтому на велодорожках они друг другу не будут мешать", - добавила депутат.
Святенко также добавила, что очень важно доработать этот законопроект, так как в Москве неуклонно растет популярность подобных средств среди жителей.
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Инна СвятенкоМГДМоскваОбщество
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