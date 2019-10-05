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РИА Новости

Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году

17:12 05.10.2019 (обновлено: 18:31 05.10.2019)
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американские ученые оценили последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном, сообщил портал Ars Technica.
В работе, опубликованной в журнале Science Advances, группа исследователей смоделировала конфликт, который может произойти в 2025 году. Модель ученых исходит из того, что к этому времени в распоряжении каждой из стран будет от 400 до 500 единиц ядерных вооружений мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку.
Если Индия нанесет удар примерно сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать 150. Тогда в течение недели погибнет от 50 до 125 миллионов человек, считают исследователи.
Кром того, ядерная война приведет к значительному изменению климата. Например, после ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности сажа, в количестве десятков миллионов тонн. Поднимаясь в верхние слои тропосферы, аэрозоли начнут поглощать солнечный свет, и наступит глобальное похолодание.
Из-за похолодания снизится уровень осадков. По оценке ученых, их выпадет в среднем на 15-30 процентов меньше, чем сейчас. На откат к прежним температурам уйдут десятки лет, считают авторы исследования.
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ПакистанИндияРИА Наука
Популярные комментарии
это они после выступления девочки в ООН придумали как прекратить глобальное потепление
5 октября, 17:23
АКАндрей К
21480113
"и наступит глобальное похолодание." Ой зря вы это написали. У нас тут как раз бойня против глобального потепления. Если зелёные фанатики узнают об этом... страшно даже подумать.
5 октября, 17:18
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