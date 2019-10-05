Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американские ученые оценили последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном, сообщил портал Американские ученые оценили последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном, сообщил портал Ars Technica

В работе, опубликованной в журнале Science Advances , группа исследователей смоделировала конфликт, который может произойти в 2025 году. Модель ученых исходит из того, что к этому времени в распоряжении каждой из стран будет от 400 до 500 единиц ядерных вооружений мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку.

Если Индия нанесет удар примерно сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать 150. Тогда в течение недели погибнет от 50 до 125 миллионов человек, считают исследователи.

Кром того, ядерная война приведет к значительному изменению климата. Например, после ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности сажа, в количестве десятков миллионов тонн. Поднимаясь в верхние слои тропосферы, аэрозоли начнут поглощать солнечный свет, и наступит глобальное похолодание.