В посольстве России ждут от Ирана разъяснения причин задержания журналистки

ТЕГЕРАН, 5 окт - РИА Новости. Власти Ирана разъяснят причины задержания россиянки Юлии Юзик в Тегеране, сообщило посольство РФ в Иране.

Диппредставительство сообщило, что находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юлии Юзик, в том числе были запрошены консульский доступ к ней и разъяснения по поводу случившегося.

"Партнеры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.