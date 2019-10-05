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РИА Новости

В посольстве России ждут от Ирана разъяснения причин задержания журналистки

17:08 05.10.2019
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© Фото : страница Юлии Юзик в InstagramЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Instagram
ТЕГЕРАН, 5 окт - РИА Новости. Власти Ирана разъяснят причины задержания россиянки Юлии Юзик в Тегеране, сообщило посольство РФ в Иране.
Диппредставительство сообщило, что находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юлии Юзик, в том числе были запрошены консульский доступ к ней и разъяснения по поводу случившегося.
"Партнеры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
После появления информации о задержании россиянки в министерство иностранных дел России пригласили посла Ирана в РФ Мехди Санаи, в ходе встречи с российскими дипломатами в пятницу он подтвердил, что Юзик вскоре будет освобождена, следовало из сообщения российского МИД.
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МИД РФТегеран (город)РоссияИранВ мире
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