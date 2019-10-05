Власти Севастополя назвали причину задержки выплаты пенсий и зарплат

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Выплаты пенсий и зарплат бюджетникам в Севастополе провели не в полном объеме из-за технического сбоя в системе, сообщает пресс-служба правительства города.

"Вины специалистов в этом нет, к сожалению, так бывает, когда программное обеспечение дает сбой", — отмечается в сообщении.

По данным правительства, вопрос с выплатами решается в том числе в ручном режиме.

"В первую очередь вчера начали в ручном режиме набивать платежки по пенсиям. Работа до ночи велась в ручном режиме. Больше 50% пенсионеров пенсии получили", — говорится в сообщении.

Сейчас работу системы восстановили. Полностью пенсии переведут на счета получателей в понедельник до 12:00. Работники бюджетной сферы получат зарплату до конца рабочего дня в понедельник.