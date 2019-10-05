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РИА Новости

Власти Севастополя назвали причину задержки выплаты пенсий и зарплат

17:00 05.10.2019 (обновлено: 20:49 05.10.2019)
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Выплаты пенсий и зарплат бюджетникам в Севастополе провели не в полном объеме из-за технического сбоя в системе, сообщает пресс-служба правительства города.
"Вины специалистов в этом нет, к сожалению, так бывает, когда программное обеспечение дает сбой", — отмечается в сообщении.
По данным правительства, вопрос с выплатами решается в том числе в ручном режиме.
"В первую очередь вчера начали в ручном режиме набивать платежки по пенсиям. Работа до ночи велась в ручном режиме. Больше 50% пенсионеров пенсии получили", — говорится в сообщении.
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Сейчас работу системы восстановили. Полностью пенсии переведут на счета получателей в понедельник до 12:00. Работники бюджетной сферы получат зарплату до конца рабочего дня в понедельник.
Кроме того, по поручению врио губернатора Михаила Развожаева в правительстве создан оперативный штаб. Сотрудники Казначейства и профильных департаментов работают все выходные.
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Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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