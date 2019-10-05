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РИА Новости

Медведев прокомментировал обещание Зеленского о расследовании дела Байдена

16:45 05.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву телеканала "Россия 1" в ходе визита на Кубу в Гаван
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву телеканала Россия 1 в ходе визита на Кубу в Гаван
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына его главного соперника на выборах, попал между молотом демпартии США и наковальней республиканской партии, у него непростое положение, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ВГТРК.
"Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии", - сказал Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву в ходе визита на Кубу.
Глава российского правительства считает, что у Зеленского очень непростое положение.
"Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы", - пояснил Медведев.
При этом, по словам премьера, если президент Украины заблокирует это расследование, "во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций".
"Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение", - добавил Медведев.
В ответ на реплику ведущего о том, что американская пресса пишет, что для Трампа Зеленский станет его Моникой Левински, глава правительства отметил, что "они злые ребята".
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Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Опубликованная в конце сентября стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело сына главного соперника Трампа по выборам Джо Байдена. Зеленский заявил, что генпрокурор 100% его человек.
Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
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Хантер БайденДональд ТрампДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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