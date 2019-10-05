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РИА Новости

Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

16:41 05.10.2019 (обновлено: 17:00 05.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву телеканала "Россия 1" в ходе визита на Кубу в Гаване
 Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву телеканала Россия 1 в ходе визита на Кубу в Гаване
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву телеканала "Россия 1" в ходе визита на Кубу в Гаване
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
Медведев в ходе недавнего визита на Кубу дал интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву. В рамках беседы зашла речь и о возможности возвращения на Кубу — на фоне обострения международной обстановки — той базы, которая была открыта на острове еще в советские годы.
"Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы", — поправил Медведев, уточнив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
Вчера, 16:37РИА Новости
Медведев назвал причину ухудшения ситуации вокруг Кубы
Брилев поинтересовался у главы российского правительства, обсуждались ли такие бригады или новые военные базы на его встрече с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро. Ведущий отметил, что в кулуарах переговоров было много разговоров на эту тему.
"Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы", — рассказал Медведев.
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Обсудить 31
Дмитрий МедведевРауль КастроКубаРоссияБезопасностьПолитика
Популярные комментарии
Давно пора потеснить, полосатых
5 октября, 17:17
kokshe1958
6910004
Пока СССР был там штаты и не рыпались(знаю точно были). Надо, значит надо!
5 октября, 17:03
msn230666
1600000
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