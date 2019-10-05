Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву телеканала "Россия 1" в ходе визита на Кубу в Гаване

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву телеканала "Россия 1" в ходе визита на Кубу в Гаване

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.

Медведев в ходе недавнего визита на Кубу дал интервью ведущему программы " Вести в субботу " Сергею Брилеву. В рамках беседы зашла речь и о возможности возвращения на Кубу — на фоне обострения международной обстановки — той базы, которая была открыта на острове еще в советские годы.

"Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы", — поправил Медведев, уточнив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.

Брилев поинтересовался у главы российского правительства, обсуждались ли такие бригады или новые военные базы на его встрече с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро. Ведущий отметил, что в кулуарах переговоров было много разговоров на эту тему.