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РИА Новости

Орел снял на GoPro последствия глобального потепления в Альпах

16:39 05.10.2019 (обновлено: 18:12 05.10.2019)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Камера, закрепленная специалистами на шее орла, засняла таяние ледников в Альпах. Видео опубликовала на YouTube организация Eagle Wings Foundation.
На кадрах, запечатленных орлом по кличке Виктор, виднеются горные вершины Альп и ледники, тающие из-за изменения климата.
Птица также пролетела над рядом сооружений на вершинах гор, которые раньше были покрыты снегом. На видео заметно, что снег значительно отступил от зданий.
Eagle Wings Foundation — благотворительная организация, которая специализируется на работе с детьми в Мексике.
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