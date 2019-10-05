Медведев: при импичменте в США не произойдет ничего сверхкритического

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская политическая система достаточно сбалансирована, так что даже при импичменте действующего президента ничего сверхкритического не произойдет, поэтому за судьбу США волноваться не стоит, хотя ситуация может иметь резонанс в других странах, в том числе и на Украине, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Трамп обвинения отрицает. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.