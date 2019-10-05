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РИА Новости

Куба готова погасить все долги перед Россией, заявил Медведев

16:38 05.10.2019 (обновлено: 16:40 05.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Куба рассчитывается с РФ по долгам и готова погасить их все, даже если просрочила платежи, ситуация не такая, как была 20-30 лет назад, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
С 3 по 4 октября Медведев с официальным визитом посетил Кубу.
"Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было некоторое время назад - допустим, ещё лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят", - сказал Медведев в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
Премьер отметил, что в ходе бесед и переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом тот "несколько раз подчеркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы всё погасим".
В ходе общения с премьером Брилев напомнил, что есть уникальное российско-кубинское соглашение, согласно которому Москва списала кубинцам 90% долга. При этом, по словам ведущего, 10% долга Куба возвращает на очень выгодных для России условиях - есть целая отрасль кубинской экономики, куда пускают только россиян без тендеров.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
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