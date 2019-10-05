Медведев: Россия может создать продовольственную безопасность на Кубе

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия может поставлять Кубе пшеницу на не менее приемлемых условиях, чем Канада или Франция, и обеспечить тем самым прочную продовольственную безопасность, кубинцы ценят эти предложения российской стороны, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Я с удивлением, например, обнаружил, что наши кубинские друзья покупают пшеницу, как мы в прежние, советские годы, в Канаде и во Франции. Но, я думаю, мы можем поставлять эту пшеницу на не менее приемлемых для кубинцев условиях и создать им прочную продовольственную безопасность", - заявил Медведев в интервью ведущему программы " Вести в субботу " Сергею Брилёву во время своего недавнего визита на Кубу.

"Ведь можно перекрыть поставки нефти, но, если США примут решение о запрете поставок или контроле за поставками продовольствия, это уже будут не шутки. И в этом смысле наши кубинские друзья эти предложения ценят", - продолжил российский премьер.

Ранее минфин США расширил санкционный список новыми компаниями и судами, занятыми транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу.

Говоря о прошедшей в рамках визита беседе с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро, глава кабмина упомянул, что во время их первой встречи у РФ и Кубы были хорошие отношения, но экономический оборот был слабый, а инвестиций практически не было.

"И вот принятые тогда решения, которые развязали ситуацию с долгом, целый ряд решений, сделок, которые заключили крупные российские компании, привели к тому, что сейчас здесь наши машины снова, наши тепловозы, теперь железнодорожная тема в полный рост вырастает. Мы говорим о поставках самолетов и о ремонте тех, которые уже есть", - рассказал Медведев.