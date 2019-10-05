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РИА Новости

Медведев: Россия может создать продовольственную безопасность на Кубе

16:35 05.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия может поставлять Кубе пшеницу на не менее приемлемых условиях, чем Канада или Франция, и обеспечить тем самым прочную продовольственную безопасность, кубинцы ценят эти предложения российской стороны, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Я с удивлением, например, обнаружил, что наши кубинские друзья покупают пшеницу, как мы в прежние, советские годы, в Канаде и во Франции. Но, я думаю, мы можем поставлять эту пшеницу на не менее приемлемых для кубинцев условиях и создать им прочную продовольственную безопасность", - заявил Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву во время своего недавнего визита на Кубу.
"Ведь можно перекрыть поставки нефти, но, если США примут решение о запрете поставок или контроле за поставками продовольствия, это уже будут не шутки. И в этом смысле наши кубинские друзья эти предложения ценят", - продолжил российский премьер.
Ранее минфин США расширил санкционный список новыми компаниями и судами, занятыми транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
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Говоря о прошедшей в рамках визита беседе с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро, глава кабмина упомянул, что во время их первой встречи у РФ и Кубы были хорошие отношения, но экономический оборот был слабый, а инвестиций практически не было.
"И вот принятые тогда решения, которые развязали ситуацию с долгом, целый ряд решений, сделок, которые заключили крупные российские компании, привели к тому, что сейчас здесь наши машины снова, наши тепловозы, теперь железнодорожная тема в полный рост вырастает. Мы говорим о поставках самолетов и о ремонте тех, которые уже есть", - рассказал Медведев.
По его словам, укрепляются российско-кубинские связи и в таких областях, как металлургия, теплоэнергетика, альтернативная энергетика, сельское хозяйство.
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