Медведев прокомментировал политику США в Латинской Америке

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США продолжают неверную политику в отношении Латинской Америки, достаточно непочтительную к своим соседям, тогда как Россия хотела бы развивать отношения со всеми странами латиноамериканского региона, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вы знаете, мне кажется, американцы себя как вели, так и ведут. И дело не в каких-то их ошибках, просчётах или зачастую неверной такой очень, как бы сказать аккуратней, линии, непочтительной по отношению к своим соседям. Нет, просто мы хотели бы развивать отношения со всеми странами Латинской Америки, а Куба – это наш традиционный партнёр", - заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, отвечая на вопрос, позволяют ли России проблемы внутри США более активно действовать в Латинской Америке.

Он отметил, что Куба - это "действительно близкая нам страна". "Огромное количество кубинцев у нас училось, и мы просто неплохо знаем их страну", - добавил глава российского правительства.