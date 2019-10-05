Медведев прокомментировал политику США в Латинской Америке

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США продолжают неверную политику в отношении Латинской Америки, достаточно непочтительную к своим соседям, тогда как Россия хотела бы развивать отношения со всеми странами латиноамериканского региона, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Вы знаете, мне кажется, американцы себя как вели, так и ведут. И дело не в каких-то их ошибках, просчётах или зачастую неверной такой очень, как бы сказать аккуратней, линии, непочтительной по отношению к своим соседям. Нет, просто мы хотели бы развивать отношения со всеми странами Латинской Америки, а Куба – это наш традиционный партнёр", - заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, отвечая на вопрос, позволяют ли России проблемы внутри США более активно действовать в Латинской Америке.
Он отметил, что Куба - это "действительно близкая нам страна". "Огромное количество кубинцев у нас училось, и мы просто неплохо знаем их страну", - добавил глава российского правительства.
Ранее демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Трамп обвинения отрицает. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.