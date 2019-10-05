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РИА Новости

Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе

16:33 05.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Сейчас не идет речи о безвозмездной помощи Кубе со стороны России, как это было в советское время, двусторонние отношения носят дружеский, но и прагматичный характер, сотрудничество должно быть выгодно, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Во время визита на Кубу 3-4 октября российский премьер дал интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву. Журналист упомянул о прозвучавших от участника недавнего российско-латиноамериканского форума опасениях: не обернутся ли торговля и инвестиции, ввиду стратегической важности отношений с Кубой, просто поставками, как это было в советские годы.
"Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Всё изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее это отношения современных государств. Это должно быть выгодно", - заявил Медведев.
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