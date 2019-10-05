Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Сейчас не идет речи о безвозмездной помощи Кубе со стороны России, как это было в советское время, двусторонние отношения носят дружеский, но и прагматичный характер, сотрудничество должно быть выгодно, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Всё изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее это отношения современных государств. Это должно быть выгодно", - заявил Медведев.