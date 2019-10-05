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РИА Новости
Культура

Участники "Тавриды" получили в этом году гранты почти на 179 миллионов

16:25 05.10.2019 (обновлено: 16:36 05.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" получили в этом году на поддержку своих творческих проектов гранты на сумму около 179 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель форума Егор Лукьянчиков.
"Завершилась заключительная смена форума в этом году. На ней подвели итоги грантового конкурса. Окончательная сумма средств, выделенных на творческие проекты участников "Тавриды" в этом году, - 178,6 миллиона рублей, из которых на фестивале было разыграно 86 миллионов, на форуме - 92,6 миллиона рублей", - сказал он.
По его словам, в общей сложности в этом году было поддержано 311 творческих проектов со всей страны.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (проходил с 20 по 26 августа). Три завершающие смены форума - "Таврида танцы", "Таврида арт" и "Таврида лит" - проводятся в формате "арт-резиденций", который дает участникам больше пространства для свободного творчества.
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