Участники "Тавриды" получили в этом году гранты почти на 179 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" получили в этом году на поддержку своих творческих проектов гранты на сумму около 179 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель форума Егор Лукьянчиков.

"Завершилась заключительная смена форума в этом году. На ней подвели итоги грантового конкурса. Окончательная сумма средств, выделенных на творческие проекты участников "Тавриды" в этом году, - 178,6 миллиона рублей, из которых на фестивале было разыграно 86 миллионов, на форуме - 92,6 миллиона рублей", - сказал он.

По его словам, в общей сложности в этом году было поддержано 311 творческих проектов со всей страны.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (проходил с 20 по 26 августа). Три завершающие смены форума - "Таврида танцы", "Таврида арт" и "Таврида лит" - проводятся в формате "арт-резиденций", который дает участникам больше пространства для свободного творчества.