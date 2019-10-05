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РИА Новости
Культура

Стало известно, кто сыграет в фильме по русскому комиксу о майоре Громе

17:37 05.10.2019
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© издательство BUBBLE Обложка комикса "Игорь Гром"
Обложка комикса Игорь Гром
© издательство BUBBLE
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Актер Александринского театра Тихон Жизневский исполнит главную роль в картине по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор", также в фильме сыграют Алексей Маклаков и Любовь Аксенова, об этом создатели проекта сообщили на фестивале Comic Con Russia 2019.
Фестиваль популярной культуры Comic Con Russia 2019 проходит в столице до 6 октября. Презентация первого фильма по мотивам российского комикса — "Майор Гром: Чумной Доктор" режиссера Олега Трофима - состоялась в субботу.
"Майора полиции Игоря Грома сыграет Тихон Жизневский, актер Александринского театра. Роль начальника майора Грома - полковника Федора Прокопенко - исполнит заслуженный артист России Алексей Маклаков, а напарника Игоря, наивного и преданного общему делу Диму Дубина, - молодой актер Александр Сетейкин. А на главную женскую роль - обаятельной журналистки-блогера Юлии Пчёлкиной - была выбрана Любовь Аксёнова", - рассказали в пресс-службе проекта.
Имя актера, который предстанет в образе Чумного Доктора, неуловимого серийного убийцы, провозгласившего себя спасителем от "чумы беззакония", пока держится в секрете.
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