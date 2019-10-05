Стало известно, кто сыграет в фильме по русскому комиксу о майоре Громе

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Актер Александринского театра Тихон Жизневский исполнит главную роль в картине по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор", также в фильме сыграют Алексей Маклаков и Любовь Аксенова, об этом создатели проекта сообщили на фестивале Comic Con Russia 2019.

Фестиваль популярной культуры Comic Con Russia 2019 проходит в столице до 6 октября. Презентация первого фильма по мотивам российского комикса — "Майор Гром: Чумной Доктор" режиссера Олега Трофима - состоялась в субботу.

"Майора полиции Игоря Грома сыграет Тихон Жизневский, актер Александринского театра. Роль начальника майора Грома - полковника Федора Прокопенко - исполнит заслуженный артист России Алексей Маклаков, а напарника Игоря, наивного и преданного общему делу Диму Дубина, - молодой актер Александр Сетейкин. А на главную женскую роль - обаятельной журналистки-блогера Юлии Пчёлкиной - была выбрана Любовь Аксёнова", - рассказали в пресс-службе проекта.