В Испании задержали выходца из Марокко за видеоугрозы от имени ИГ*

МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Национальная полиция задержала в Испании подозреваемого в распространении видео с угрозами от имени запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, а также изъяла вещества для изготовления взрывчатки.

Задержанный, по данным полиции, - 23-летний гражданин Испании, выходец из Марокко. Полиция заявляет, что он отвечал в Испании за Muntasir Media - неофициальную платформу, которая занимается распространением различных материалов от имени террористов.

Арестованный, как говорится в сообщении полиции, был автором всех видео с угрозами от имени ИГ* на испанском, которые появлялись в интернете с конца 2018 года.

Во время обысков в его доме в Парле (провинция Мадрид) было найдено большое количество прекурсоров для изготовления взрывчатки TATP (трипероксид ацетона), известной как "мать сатаны". Были также изъяты инструкции и чертежи для изготовления взрывных устройств, часы, которые можно использовать как таймер, переделанные мобильные телефоны, бронежилет, списки людей и объектов инфраструктуры.

Во время операции был задержан еще один человек, однако позже его отпустили.