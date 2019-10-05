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РИА Новости

В Испании задержали выходца из Марокко за видеоугрозы от имени ИГ*

16:11 05.10.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники испанской полиции
Сотрудники испанской полиции
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудники испанской полиции. Архивное фото
МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Национальная полиция задержала в Испании подозреваемого в распространении видео с угрозами от имени запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, а также изъяла вещества для изготовления взрывчатки.
Задержанный, по данным полиции, - 23-летний гражданин Испании, выходец из Марокко. Полиция заявляет, что он отвечал в Испании за Muntasir Media - неофициальную платформу, которая занимается распространением различных материалов от имени террористов.
Арестованный, как говорится в сообщении полиции, был автором всех видео с угрозами от имени ИГ* на испанском, которые появлялись в интернете с конца 2018 года.
Сотрудник полиции в Барселоне
29 августа, 12:17РИА Новости
В Испании задержали предполагаемого пособника ИГ*
Во время обысков в его доме в Парле (провинция Мадрид) было найдено большое количество прекурсоров для изготовления взрывчатки TATP (трипероксид ацетона), известной как "мать сатаны". Были также изъяты инструкции и чертежи для изготовления взрывных устройств, часы, которые можно использовать как таймер, переделанные мобильные телефоны, бронежилет, списки людей и объектов инфраструктуры.
Во время операции был задержан еще один человек, однако позже его отпустили.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка
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Исламское государствоИспанияВ мире
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