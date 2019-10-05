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РИА Новости

Форум "Таврида 5.0" завершился литературной сменой

16:01 05.10.2019
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© Пресс-служба АНО "Центр развития культурных инициатив"Победители грантового конкурса Таврида Лит
Победители грантового конкурса Таврида Лит
© Пресс-служба АНО "Центр развития культурных инициатив"
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Крыму завершился форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", который в этом году впервые проводился на протяжении пяти месяцев подряд, сообщает пресс-служба АНО "Центр развития культурных инициатив".
Заключительным событием стало закрытие творческой резиденции "Таврида Лит", объединившей 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей страны. Участники вместе с известными писателями, экспертами и лауреатами ведущих литературных премий страны смогли отточить мастерство владения словом, а также познакомиться с тенденциями современной российской литературы. Своим опытом со всеми желающими поделились Роман Сенчин, Шамиль Идиатуллин, Сергей Шаргунов, Екатерина Матюшкина, Ольга Новикова, Виталий Пуханов и другие.
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"За время резиденции я приобрела множество полезных знакомств, вдохновляющих встреч с экспертами, волонтерами и участниками. Это возможность провести несколько дней в условиях творческого интенсива. Подтверждая также стереотипы о поэтах, природа вдохновляет работать над своим творчеством. Анализировать его гораздо приятнее в неформальной обстановке, под прибой, чем в каких-то стенах, кабинетах, строгих залах и прочем", – поделилась участница "Тавриды" из Новосибирской области Диана Фледан.
С 11 мая в рамках 15 тематических смен молодые профессионалы творческих специальностей встречались и общались с заслуженными деятелями культуры и искусства, делились своим опытом, разрабатывали совместные проекты, участвовали в грантовом конкурсе и создавали профессиональные сообщества. Всего в мероприятиях форума приняли участие около 5 тысяч человек из разных регионов страны: архитекторы, дизайнеры, режиссеры, актеры, танцоры, комики, рэперы, художники, скульпторы и другие.
© Пресс-служба АНО "Центр развития культурных инициатив"Завершающий день фестиваля "Таврида - АРТ"
Завершающий день фестиваля Таврида - АРТ
© Пресс-служба АНО "Центр развития культурных инициатив"
Завершающий день фестиваля "Таврида - АРТ"
"Это был самый продолжительный и насыщенный этап в истории Тавриды: 5 месяцев, 15 тематических смен, более 350 различных мероприятий, 5 тысяч молодых профессионалов и 80 партнеров – лидеров различных креативных индустрий. Вместе с участниками мы начали строить первый в России арт-кластер, и наш опыт уже начал распространяться в регионы. Ребята уезжают в свои территории с новыми идеями, полезными знакомствами, ответами на свои профессиональные вопросы, весомой поддержкой своих проектов", – отметил руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.
В этом году на территории арт-кластера прошел первый фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ", объединивший 92 тысячи гостей. Кроме того, к 2022 году планируется запуск круглогодичного образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств "Арт-резиденция "Таврида", который станет образовательной кросс-платформой для представителей культурных и креативных индустрий.
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Таврида (форум)КрымРоссияОбщество
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