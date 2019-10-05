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РИА Новости

Столичная выставка "Город: детали" может стать долгосрочной

15:55 05.10.2019 (обновлено: 16:07 05.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон №1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Павильон №1 Центральный на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали" может стать долгосрочной, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Города мира. Пекин
12 октября 2018, 13:49РИА Недвижимость
Цифровая волна: какими станут города в ближайшем будущемМировые мегаполисы сейчас переживают цифровую эпоху своего развития - многие предположения фантастов становятся реальными. Сайт "РИА Недвижимость" решил разобраться, что же представляют собой "города будущего" и как решаются возникающие при этом проблемы переустройства мира.
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ проходила выставка-презентация "Город: детали". Площадь интерактивной экспозиции составила свыше 15 тысяч квадратных метров. Вниманию посетителей было представлено более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.
"Сейчас демонстрируют российские производители продукцию нового образца. Индустрия создания городской среды активно прогрессирует, задачи, которые мы решаем в Москве, сегодня трансформируются и на другие регионы …Это серьезный шаг вперед… Полагаю, что решение мэром будет принято такое, чтобы подобные выставки сделать долгосрочными и в год проводить несколько месяцев", - сообщил Бирюков на выставке-презентации.
Заммэра отметил, что на выставке ему понравились все решения для благоустройства города. Он надеется, что москвичи смогут сами выбрать концепции благоустройства районов.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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