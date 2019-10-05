Столичная выставка "Город: детали" может стать долгосрочной

"Сейчас демонстрируют российские производители продукцию нового образца. Индустрия создания городской среды активно прогрессирует, задачи, которые мы решаем в Москве, сегодня трансформируются и на другие регионы …Это серьезный шаг вперед… Полагаю, что решение мэром будет принято такое, чтобы подобные выставки сделать долгосрочными и в год проводить несколько месяцев", - сообщил Бирюков на выставке-презентации.