Скоро США подарят пароход: в Сети высмеяли новую украинскую "бронешлюпку"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новый бронекатер проекта "Гюрза-М", созданный для ВМС Украины.
Как сообщает "Российская газета", малое артиллерийское судно прибыло на тестовые мероприятия своим ходом. Военные и инженеры испытают все системы и механизмы катера и проверят его на скорость, маневренность и поведение в условиях шторма.
Бронекатер разрабатывался на судостроительном заводе в Николаеве на деньги США для пограничной службы Узбекистана. После передачи двух кораблей заказчику на Украине создали версию для собственного флота. Судно рассчитано на экипаж из пяти человек, его длина составляет всего 23 метра. Катер вооружен 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами.
Как заявили в Минобороны Украины, новый катер малозаметен визуально и для средств обнаружения.
Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к сообщениям о начале испытаний боевой машины. Некоторые указали на несамостоятельность Украины из-за американского финансирования проекта, кто-то усомнился в ходовых качествах катера.
"А он держится на воде?" — спросил Sandro Hinze Stroganov.
"И Украина — великая морская держава!" — написал Serge Zi.
"Еще скоро Америка подарит пароход", — заявил Иван Иванов.
"Бронешлюпка", — пошутил пользователь по имени psa_nos.
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