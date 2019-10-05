Скоро США подарят пароход: в Сети высмеяли новую украинскую "бронешлюпку"

Бронекатер разрабатывался на судостроительном заводе в Николаеве на деньги США для пограничной службы Узбекистана. После передачи двух кораблей заказчику на Украине создали версию для собственного флота. Судно рассчитано на экипаж из пяти человек, его длина составляет всего 23 метра. Катер вооружен 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами.