Помпео заявил, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР слишком рано

"Еще слишком рано говорить о каком-либо прогрессе на переговорах с Северной Кореей в Стокгольме. Я надеюсь, что будет прогресс, и надеюсь, что северокорейцы имеют добру волю и выполнят то, что согласовали президенты Ким (Чен Ын) и (Дональд) Трамп", - сказал Помпео на пресс-конференции в Афинах после переговоров с главой МИД Греции. Его слова передаются в переводе с греческого языка.