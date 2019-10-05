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РИА Новости

Помпео заявил, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР слишком рано

15:32 05.10.2019 (обновлено: 18:47 05.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
АФИНЫ, 5 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рано говорить о прогрессе на переговорах с Северной Кореей, которые проходят в Стокгольме.
"Еще слишком рано говорить о каком-либо прогрессе на переговорах с Северной Кореей в Стокгольме. Я надеюсь, что будет прогресс, и надеюсь, что северокорейцы имеют добру волю и выполнят то, что согласовали президенты Ким (Чен Ын) и (Дональд) Трамп", - сказал Помпео на пресс-конференции в Афинах после переговоров с главой МИД Греции. Его слова передаются в переводе с греческого языка.
По словам Помпео, в переговорах участвует большая группа переговорщиков, экспертов.
Ранее агентство Рёнхап сообщило, что делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.
Позже в субботу глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что в Стокгольме начались переговоры между представителями США и Северной Кореи.
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4 октября, 19:11РИА Новости
Трамп уверен в стремлении КНДР вести переговоры с США
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Майк ПомпеоМИД Греции‎Стокгольм (город)КНДРСШАВ мире
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