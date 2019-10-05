ЦИК Украины компенсировал 19 миллионов долларов партиям, прошедшим в Раду

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании в субботу постановила возместить политическим партиям связанные с предвыборной агитацией расходы в 467,3 миллиона гривен (18,9 миллиона долларов по текущему курсу НБУ), сообщает ЦИК.

Верховная рада Украины в пятницу назначила новый состав ЦИК, срок его полномочий составляет семь лет.

"Комиссия своим решением возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, за счет средств государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, в размере фактически осуществленных политической партией расходов на общую сумму 467,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении ЦИК в соцсети Facebook

По данным комиссии, партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" возмещено 87,2 миллиона гривен (3,5 миллиона долларов – ред.), партии солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" 105,6 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов), партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 99,4 миллиона гривен (4,04 миллиона долларов), партии "Оппозиционного платформа – За жизнь" – 60,3 миллиона гривен (2,4 миллиона долларов), пропрезидентской партии "Слуга народа" - 114,6 миллиона гривен (4,65 миллиона долларов).

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у "Европейской солидарности" - 8,10%. Замыкает пятерку партия Вакарчука "Голос" с 5,82%.