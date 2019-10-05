Петросян впервые после развода попал в свою квартиру, заявил адвокат

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян впервые после развода с Еленой Степаненко смог попасть в свою квартиру, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Жорин опубликовал в твиттере фотографии, на которых изображен Петросян на пороге своей квартиры. На кадрах также видно бывшую супругу юмориста Елену Степаненко, которая снимает происходящее на телефон.

Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, Которую оккупировала Степаненко 😊💪🏻✊🏻 pic.twitter.com/4bRvgt6bTQ — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 4 октября 2019 г.

"Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, которую оккупировала Степаненко", — написал Жорин, комментируя опубликованные снимки.

Квартира юмориста расположена в одном из самых престижных и дорогих районов столицы.