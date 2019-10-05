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РИА Новости

Петросян впервые после развода попал в свою квартиру, заявил адвокат

15:21 05.10.2019 (обновлено: 16:55 05.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян впервые после развода с Еленой Степаненко смог попасть в свою квартиру, сообщил его адвокат Сергей Жорин.
Жорин опубликовал в твиттере фотографии, на которых изображен Петросян на пороге своей квартиры. На кадрах также видно бывшую супругу юмориста Елену Степаненко, которая снимает происходящее на телефон.

"Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, которую оккупировала Степаненко", — написал Жорин, комментируя опубликованные снимки.

Квартира юмориста расположена в одном из самых престижных и дорогих районов столицы.
Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
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Шоу-бизнесЕлена СтепаненкоСергей ЖоринМоскваЕвгений Петросян
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