Гуф извинился за оскорбление чеченок

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.

Накануне Гуф в одном из интервью признался, что питает слабость к кавказским женщинам. Рэпер отметил, что его первая любовь была родом из Грузии, а затем он женился на чеченке. При этом в ходе интервью он употребил в отношении представительниц кавказских народов оскорбительное сленговое слово.

В обращении к подписчикам рэпер признал, что допустил серьезную ошибку. Он также отметил, что "мужчины так не поступают".

"Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мной слово перед всеми жителями Кавказа, в частности перед чеченским народом", — заявил Гуф.

Исполнитель пообещал впредь не использовать оскорбительное выражение.