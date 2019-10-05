Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T16:01Z
https://ria.ru/20191005/1559468867.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112224/61/1122246102_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_9bb06259a9d40d92f5c39ea0ca68852c.jpg
РИА Новости

Гуф извинился за оскорбление чеченок

15:04 05.10.2019 (обновлено: 16:01 05.10.2019)
14928
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
Накануне Гуф в одном из интервью признался, что питает слабость к кавказским женщинам. Рэпер отметил, что его первая любовь была родом из Грузии, а затем он женился на чеченке. При этом в ходе интервью он употребил в отношении представительниц кавказских народов оскорбительное сленговое слово.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
30 сентября, 20:22РСпорт
Итальянский футбольный клуб уволил тренера за оскорбление Греты Тунберг
В обращении к подписчикам рэпер признал, что допустил серьезную ошибку. Он также отметил, что "мужчины так не поступают".
"Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мной слово перед всеми жителями Кавказа, в частности перед чеченским народом", — заявил Гуф.
Исполнитель пообещал впредь не использовать оскорбительное выражение.
Алексей Долматов (выступающий под псевдоним Гуф) — российский рэп-исполнитель. Он родился в 1979 в Москве. Гуф выпустил 11 рэп-альбомов, некоторые из которых удостоились престижных премий.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 сентября, 04:13РИА Новости
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
1883661099
Обсудить 7
Guf (Алексей Долматов)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Очень умно, Кадыров своих в обиду не даст, из под земли достанет.
5 октября, 16:27
ПСПетр Старовой
331004
Рекомендуем
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
РИА
Новости
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Такси
На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку
Бронекатер для ВМС Украины Гюрза-М
Скоро США подарят пароход: в Сети высмеяли новую украинскую "бронешлюпку"
Лента
новостей
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Стенд Сбербанка
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Кадр из сериала Счастливы вместе
Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
Полиция
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 600 рублей на лотерейный билет
Ядерный взрыв
Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
Лента новостейМолния