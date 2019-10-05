Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T15:02Z
https://ria.ru/20191005/1559468821.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155221/19/1552211951_0:533:2048:1685_1036x0_80_0_0_eb27523cb91f2c702e3678749b94f5a4.jpg
РИА Новости
Культура

Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать испорченную работу

15:02 05.10.2019
623
© Фото : WWF России — Всемирный фонд дикой природыЛампас Покрас
Лампас Покрас
© Фото : WWF России — Всемирный фонд дикой природы
Лампас Покрас . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приехал в Екатеринбург восстанавливать свою испорченную работу, сообщила в субботу пресс-служба фестиваля "Стенограффия".
Покрас Лампас в рамках фестиваля "Стенограффия" 8 июля завершил создание "Супрематического креста" размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник изменил эскиз работы, отказавшись от изображения креста.
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
16 сентября, 11:38Культура
Покрас Лампас убрал изображение креста из эскиза работы в Екатеринбурге
"Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись, и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю. Так что в ближайшие дни мы поделимся с вами ее результатами, покажем самые крутые фотографии", - говорится в сообщении.
700028
Обсудить 2
КультураПокрас ЛампасЕкатеринбург
Рекомендуем
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Гуф извинился за оскорбление чеченок
РИА
Новости
Сотрудники украинской полиции
Украинская полиция готовит план восстановления работы в Донбассе
Юлия Юзик
Посольству в Иране не подтвердили скорое освобождение задержанной россиянки
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Лента
новостей
Овчарка
Кинологи оценили советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ под Донецком
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян впервые после развода попал в свою квартиру, заявил адвокат
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
Медведев рассказал о полном восстановлении отношений между Россией и Кубой
Стенд Сбербанка
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
Лента новостейМолния