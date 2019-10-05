Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать испорченную работу

Покрас Лампас в рамках фестиваля "Стенограффия" 8 июля завершил создание "Супрематического креста" размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник изменил эскиз работы, отказавшись от изображения креста.

"Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись, и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю. Так что в ближайшие дни мы поделимся с вами ее результатами, покажем самые крутые фотографии", - говорится в сообщении.