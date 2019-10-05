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РИА Новости

Посольству в Иране не подтвердили скорое освобождение задержанной россиянки

15:01 05.10.2019 (обновлено: 16:21 05.10.2019)
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© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
ТЕГЕРАН, 5 окт - РИА Новости. Посольству России в Иране не подтвердили скорое освобождение задержанной в Тегеране россиянки Юлии Юзик, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

"Посол встречался (по вопросу о задержании россиянки - ред.), доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам пока не подтвердили", - сказал Ганенко, добавив, что посольство исходит из заявления посла Ирана в Москве Мехди Санаи о скором освобождении задержанной.

По словам пресс-атташе российской дипмиссии, посольство находится на связи с иранскими партнерами и делает все возможное для скорейшего освобождения россиянки.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
После появления информации о задержании россиянки в министерство иностранных дел России пригласили посла Ирана в РФ Мехди Санаи, в ходе встречи с российскими дипломатами в пятницу он подтвердил, что Юзик вскоре будет освобождена, следовало из сообщения российского МИД.
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