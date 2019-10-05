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РИА Новости

Кинологи оценили советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку

15:00 05.10.2019 (обновлено: 15:54 05.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОвчарка
Овчарка
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Кинологи прокомментировали рекомендации МЧС о том, как вести себя при нападении агрессивной собаки.
Так, например, в ведомстве посоветовали твердым голосом отдать команды "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Кроме того, для отпугивания животного можно использовать зонтик, палки или камни.
Президент Гильдии каскадеров и бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков скептически оценил эффективность команд в подобных ситуациях. Он подчеркнул, что многое в этом случае зависит от породы собаки.
"Если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете: "Нельзя", он все равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю", — сказал Иншаков РБК.
По словам президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, есть более действенные способы остановить собаку. В частности, он посоветовал брызнуть на животное парфюмом, в идеале — перцовым баллончиком. Помимо этого, по его словам, можно напугать собаку, подняв руки вверх и тем визуально увеличив рост.
"Все собаки оценивают размер. Если что-то большое, они не будут связываться, предпочтут отступить", — сказал Уражевский.
Он подчеркнул, что при столкновении с агрессивной собакой ни в коем случае нельзя бежать. Кинолог добавил, что если человек останавливается, то собака, как правило, поступает аналогично.
Акбаш
26 августа, 06:54РИА Новости
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