Кинологи оценили советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Кинологи прокомментировали рекомендации МЧС о том, как вести себя при нападении агрессивной собаки.

Так, например, в ведомстве посоветовали твердым голосом отдать команды "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Кроме того, для отпугивания животного можно использовать зонтик, палки или камни.

Президент Гильдии каскадеров и бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков скептически оценил эффективность команд в подобных ситуациях. Он подчеркнул, что многое в этом случае зависит от породы собаки.

"Если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете: "Нельзя", он все равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю", — сказал Иншаков РБК.

По словам президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, есть более действенные способы остановить собаку. В частности, он посоветовал брызнуть на животное парфюмом, в идеале — перцовым баллончиком. Помимо этого, по его словам, можно напугать собаку, подняв руки вверх и тем визуально увеличив рост.

"Все собаки оценивают размер. Если что-то большое, они не будут связываться, предпочтут отступить", — сказал Уражевский.