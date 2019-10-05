В Крыму опровергли "вторжение" украинских дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов назвал монтажом сюжет украинского телеканала о "вторжении" беспилотников с пропагандистскими листовками на полуостров.

Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет о том, что якобы с территории Украины в Крым пролетели несколько беспилотников, которые беспрепятственно сбросили на крымский город Армянск "тысячи листовок". Телеканал утверждал, что волонтеры, запустившие беспилотники, в следующий раз планируют отправить дроны в Севастополь. На городском форуме Армянска сюжет вызвал бурное обсуждение. В комментариях местные жители отмечали, что никаких листовок в городе не было, и называли сюжет фейком.

"По факту вообще ничего не было. Сейчас цифровой век, и с помощью цифровых технологий можно сделать любой видеомонтаж. Для собственной популяризации снимают и монтируют какие-то фильмы", - сказал РИА Новости Зырянов.

По его словам, Крым всегда будет российским, так как крымчане сделали свой выбор окончательно, как бы этому ни противились некоторые представители Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".