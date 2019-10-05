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РИА Новости

В Крыму опровергли "вторжение" украинских дронов

14:48 05.10.2019 (обновлено: 14:49 05.10.2019)
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© Depositphotos / Marek UliaszПропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата
© Depositphotos / Marek Uliasz
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов назвал монтажом сюжет украинского телеканала о "вторжении" беспилотников с пропагандистскими листовками на полуостров.
Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет о том, что якобы с территории Украины в Крым пролетели несколько беспилотников, которые беспрепятственно сбросили на крымский город Армянск "тысячи листовок". Телеканал утверждал, что волонтеры, запустившие беспилотники, в следующий раз планируют отправить дроны в Севастополь. На городском форуме Армянска сюжет вызвал бурное обсуждение. В комментариях местные жители отмечали, что никаких листовок в городе не было, и называли сюжет фейком.
"По факту вообще ничего не было. Сейчас цифровой век, и с помощью цифровых технологий можно сделать любой видеомонтаж. Для собственной популяризации снимают и монтируют какие-то фильмы", - сказал РИА Новости Зырянов.
По его словам, Крым всегда будет российским, так как крымчане сделали свой выбор окончательно, как бы этому ни противились некоторые представители Украины.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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