В Румынии десять человек погибли при столкновении микроавтобуса и фуры

Cтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019

Cтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019

КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Десять человек погибли и семь пострадали в Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры, сообщает пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Яломица.

"В ДТП участвовали 17 человек, 16 из них находились в микроавтобусе, один в фуре. Общий итог: 10 человек погибли, в том числе водитель фуры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла около пяти утра на трассе DN 2A возле села Сфынтул Георге.

"Микроавтобус из Яломицы вез людей на работу. Предварительные данные показывают, что фура выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус с людьми", - отметила агентству Mediafax пресс-секретарь полиции Яломицы Людмила-Мариана Даскэлу.