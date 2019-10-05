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РИА Новости

В Румынии десять человек погибли при столкновении микроавтобуса и фуры

14:38 05.10.2019 (обновлено: 16:52 05.10.2019)
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© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaCтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019
Cтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Cтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019
КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Десять человек погибли и семь пострадали в Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры, сообщает пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Яломица.
"В ДТП участвовали 17 человек, 16 из них находились в микроавтобусе, один в фуре. Общий итог: 10 человек погибли, в том числе водитель фуры", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, авария произошла около пяти утра на трассе DN 2A возле села Сфынтул Георге.
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaCтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019
Cтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Cтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019
"Микроавтобус из Яломицы вез людей на работу. Предварительные данные показывают, что фура выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус с людьми", - отметила агентству Mediafax пресс-секретарь полиции Яломицы Людмила-Мариана Даскэлу.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы, трех из них на вертолете привезли в уездную больницу Слободзии.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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