Крым стал первым регионом, получившим третий мультиплекс цифрового ТВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Крым первым среди российских регионов получил третий мультиплекс цифрового телевидения, куда войдут региональные телеканалы, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
"У Крыма есть региональные каналы, которые вошли в третий мультиплекс. По стране только два мультиплекса: десять федеральных каналов в одном и десять во втором. Третий — региональный мультиплекс — есть только в Крыму, куда вошло семь региональных каналов", — сказал РИА Новости Зырянов, который участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных финальной волне перехода на цифровое телевидение.
Министр подчеркнул, что в третий мультиплекс войдут в том числе телеканалы "Первый Крымский", "Миллет", "Крым 24", Информационный канал Севастополя.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>