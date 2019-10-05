Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T22:35Z
https://ria.ru/20191005/1559468227.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155947/62/1559476259_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_791f6505257f088d63fe33c156d99da0.jpg
РИА Новости

Крым стал первым регионом, получившим третий мультиплекс цифрового ТВ

14:38 05.10.2019 (обновлено: 22:35 05.10.2019)
8584
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк"Воздушно-акробатическое цифровое шоу" в Симферополе
Воздушно-акробатическое цифровое шоу в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Крым первым среди российских регионов получил третий мультиплекс цифрового телевидения, куда войдут региональные телеканалы, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
"У Крыма есть региональные каналы, которые вошли в третий мультиплекс. По стране только два мультиплекса: десять федеральных каналов в одном и десять во втором. Третий — региональный мультиплекс — есть только в Крыму, куда вошло семь региональных каналов", — сказал РИА Новости Зырянов, который участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных финальной волне перехода на цифровое телевидение.
Переход на цифровое телевещание в Краснодаре
Вчера, 13:54РИА Новости
Флаг цифрового телевещания развернули в небе над Симферополем
Министр подчеркнул, что в третий мультиплекс войдут в том числе телеканалы "Первый Крымский", "Миллет", "Крым 24", Информационный канал Севастополя.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Как перейти на цифровое ТВ
13 февраля, 12:40РИА Новости
Переход на цифровое телевидениеВ 2019 году Россия перейдет на цифровое телевидение. Что нужно сделать, чтобы не остаться без привычных каналов, — в инфографике Ria.ru
107200311
Обсудить 3
Переход на цифровое телевидениеКрымМедиа - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Бронекатер для ВМС Украины Гюрза-М
Скоро США подарят пароход: в Сети высмеяли новую украинскую "бронешлюпку"
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Лента
новостей
Такси
На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
"Зарубились не на шутку". Медведев оценил возможность импичмента Трампа
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву телеканала Россия 1 в ходе визита на Кубу в Гаване
Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Ядерный взрыв
Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году
Композитор Гия Канчели
В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Помпео обеспокоен риском обострения напряженности между Кипром и Турцией
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
Лента новостейМолния