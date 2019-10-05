Крым стал первым регионом, получившим третий мультиплекс цифрового ТВ

"У Крыма есть региональные каналы, которые вошли в третий мультиплекс. По стране только два мультиплекса: десять федеральных каналов в одном и десять во втором. Третий — региональный мультиплекс — есть только в Крыму, куда вошло семь региональных каналов", — сказал РИА Новости Зырянов, который участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных финальной волне перехода на цифровое телевидение.