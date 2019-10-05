Более трехсот соцобъектов подключат к высокоскоростному интернету в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Более 300 социально значимых объектов Крыма подключат к высокоскоростному интернету, в их числе больницы, детские сады и пункты полиции, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

"К высокоскоростному интернету будет подключено 315 социально значимых объектов. До конца этого года - 82 объекта. Первый объект ФАП мы уже подключим в середине октября. В целом это будут ФАПы, больницы, школы, детские сады, опорные пункты полиции", - сказал РИА Новости Зырянов.