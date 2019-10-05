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РИА Новости

Более трехсот соцобъектов подключат к высокоскоростному интернету в Крыму

14:32 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Более 300 социально значимых объектов Крыма подключат к высокоскоростному интернету, в их числе больницы, детские сады и пункты полиции, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
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"К высокоскоростному интернету будет подключено 315 социально значимых объектов. До конца этого года - 82 объекта. Первый объект ФАП мы уже подключим в середине октября. В целом это будут ФАПы, больницы, школы, детские сады, опорные пункты полиции", - сказал РИА Новости Зырянов.
По его словам, работы проводятся на бюджетные средства. Программа рассчитана на три года.
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