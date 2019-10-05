ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Так там прокомментировали утверждения представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о том, что ополченцы обстреляли участок разведения сил.

По словам представителя Народной милиции, эти обвинения говорят о том, что командование Операции объединенных сил не готово к мирному процессу.

Он подчеркнул, что силовики не готовятся к разведению сил и не оборудуют новые позиции для размещения отведенных подразделений.

"Штаб ООС своими действиями саботирует мирный процесс, который согласован на самом высоком уровне, стремясь обвинить Народную милицию ДНР в целенаправленном обострении ситуации на линии боевого соприкосновения. Эти беспочвенные обвинения не подтверждены представителями СММ ОБСЕ", — заявил представитель ведомства.

Позже в оборонном ведомстве ЛНР также заявили, что украинские силовики ведут обстрелы в районе Золотого, чтобы спровоцировать Народную милицию на ответный огонь и тем самым сорвать разведение сил.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта еще в 2016 году. Отвод сил в районе поселков Золотое и Петровское состоялся в том же году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.