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РИА Новости

В Швеции подтвердили сообщения о переговорах между США и КНДР в Стокгольме

14:27 05.10.2019
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© Swedish Ministry for Foreign AffairsЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции
© Swedish Ministry for Foreign Affairs
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что в Стокгольме начались переговоры между представителями США и Северной Кореи.
"Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Стокгольме для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного решения", - написала Линде в Twitter.
Ранее агентство Рёнхап сообщило, что делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.
Ранее издание Time со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.
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Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
После неудачного саммита КНДР-США в Ханое диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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Анн Линде (МИД Швеции)МИД ШвецииШвецияКНДРСШАВ мире
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