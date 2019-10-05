В Швеции подтвердили сообщения о переговорах между США и КНДР в Стокгольме

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что в Стокгольме начались переговоры между представителями США и Северной Кореи.

"Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Стокгольме для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного решения", - написала Линде в Twitter

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.

Ранее издание Time со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.