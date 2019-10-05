В Тбилиси частично перекрыли проспект из-за прощания с Канчели

Канчели скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Несколько тысяч граждан Грузии прощаются с Канчели в театре имени Шота Руставели в субботу.

Гроб с телом композитора вынесли из здания театра под аплодисменты и на фоне громко звучащей музыки самого композитора. Похороны Канчели состоятся в Дидубийском пантеоне. Из-за большого числа присутствующих в театре людей церемония похорон откладывается. Коллеги, родственники, актеры, члены правительства, парламента и оппозиции называют Канчели легендарным человеком, а его смерть - большой потерей для мировой культуры.

Канчели родился в 1935 году в Тбилиси в семье заслуженного врача Грузии. Окончил музыкальную школу, затем поступил в Тбилисскую консерваторию, где преподавал с 1970 года. Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, в число которых входят "Мимино", "Шальная пуля", "Слезы капали", "Кин-дза-дза", "Житие Дон Кихота и Санчо" и другие. Кроме того, Канчели писал музыку к многочисленным спектаклям: "Ричард III", "Король Лир", "Мамаша Кураж и ее дети", "Макбет", "Гамлет", "Борис Годунов" и многих других. Канчели является лауреатом Государственной премии СССР, обладателем премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза", является почетным гражданином Тбилиси.