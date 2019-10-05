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РИА Новости
Культура

В Тбилиси частично перекрыли проспект из-за прощания с Канчели

14:26 05.10.2019
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© РИА Новости / Юрий КаверКомпозитор Гия Канчели
Композитор Гия Канчели
© РИА Новости / Юрий Кавер
Композитор Гия Канчели. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Проспект Руставели в центре Тбилиси частично перекрыт - тысячи людей провожают в последний путь известного композитора Гию Канчели, который скончался в среду, передает РИА Новости.
Канчели скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Несколько тысяч граждан Грузии прощаются с Канчели в театре имени Шота Руставели в субботу.
Гроб с телом композитора вынесли из здания театра под аплодисменты и на фоне громко звучащей музыки самого композитора. Похороны Канчели состоятся в Дидубийском пантеоне. Из-за большого числа присутствующих в театре людей церемония похорон откладывается. Коллеги, родственники, актеры, члены правительства, парламента и оппозиции называют Канчели легендарным человеком, а его смерть - большой потерей для мировой культуры.
Канчели родился в 1935 году в Тбилиси в семье заслуженного врача Грузии. Окончил музыкальную школу, затем поступил в Тбилисскую консерваторию, где преподавал с 1970 года. Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, в число которых входят "Мимино", "Шальная пуля", "Слезы капали", "Кин-дза-дза", "Житие Дон Кихота и Санчо" и другие. Кроме того, Канчели писал музыку к многочисленным спектаклям: "Ричард III", "Король Лир", "Мамаша Кураж и ее дети", "Макбет", "Гамлет", "Борис Годунов" и многих других. Канчели является лауреатом Государственной премии СССР, обладателем премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза", является почетным гражданином Тбилиси.
Композитор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР Гия Канчели
2 октября, 13:43Радио Sputnik
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КультураГия КанчелиТбилиси
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