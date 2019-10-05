В США наградят Aerosmith к 50-летию группы

"Поскольку мы продолжаем расширять наши услуги для нуждающихся людей, то рады отдать дань уважения одной из самых любимых групп всех времен. Aerosmith сделали и делают все возможное, чтобы собирать средства на помощь музыкантам, которым требуется восстановление", — прокомментировала Дебора Дуган, президент MusiCares.