В США наградят Aerosmith к 50-летию группы

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Благотворительная организация MusiCares объявила, что рок-группа Aerosmith будет удостоена звания "Человек года 2020", сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что награду музыкантам вручат на гала-вечере 30-й годовщины MusiCares — за два дня до 62-й ежегодной церемонии награждения премией "Грэмми", к которой организация также имеет отношение.
"Поскольку мы продолжаем расширять наши услуги для нуждающихся людей, то рады отдать дань уважения одной из самых любимых групп всех времен. Aerosmith сделали и делают все возможное, чтобы собирать средства на помощь музыкантам, которым требуется восстановление", — прокомментировала Дебора Дуган, президент MusiCares.
Таким образом в MusiCares решили поздравить четырехкратных обладателей "Грэмми" с 50-летием группы, отметить их многолетний вклад в благотворительность и развитие американской музыки.
Премию "Грэмми" будут вручать в Лос-Анджелесе 26 января 2020 года.
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