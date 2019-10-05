Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T16:12Z
https://ria.ru/20191005/1559467689.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149494/88/1494948823_0:0:3115:1753_1036x0_80_0_0_cd42f6a5b135fb01bcdffb10d80fd0e0.jpg
РИА Новости
Культура

В США наградят Aerosmith к 50-летию группы

16:12 05.10.2019
61
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Благотворительная организация MusiCares объявила, что рок-группа Aerosmith будет удостоена звания "Человек года 2020", сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что награду музыкантам вручат на гала-вечере 30-й годовщины MusiCares — за два дня до 62-й ежегодной церемонии награждения премией "Грэмми", к которой организация также имеет отношение.

"Поскольку мы продолжаем расширять наши услуги для нуждающихся людей, то рады отдать дань уважения одной из самых любимых групп всех времен. Aerosmith сделали и делают все возможное, чтобы собирать средства на помощь музыкантам, которым требуется восстановление", — прокомментировала Дебора Дуган, президент MusiCares.

Таким образом в MusiCares решили поздравить четырехкратных обладателей "Грэмми" с 50-летием группы, отметить их многолетний вклад в благотворительность и развитие американской музыки.
Премию "Грэмми" будут вручать в Лос-Анджелесе 26 января 2020 года.
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники
19 сентября, 15:54Культура
Группу Metallica назвали самой успешно гастролирующей в мире
100000
КультураМузыкаНовости культурыAerosmithЛос-АнджелесГрэмми
Рекомендуем
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Участники "Тавриды" получили в этом году гранты почти на 179 миллионов
РИА
Новости
Обложка комикса Игорь Гром
Стало известно, кто сыграет в фильме по русскому комиксу о майоре Громе
Стоп-кадр клипа Billie Eilish All the good girls go to hell
В Сети появился мэшап на песню Билли Айлиш и панк-рок группы The Distillers
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
МИД призвал россиян избегать мест скопления людей в Гонконге из-за митинга
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
Медведев прокомментировал политику США в Латинской Америке
Сильвестр Сталлоне / Принцесса Диана / Ричард Гир
Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне чуть не подрались из-за принцессы Дианы
Сотрудники испанской полиции
В Испании задержали выходца из Марокко за видеоугрозы от имени ИГ*
Лампас Покрас
Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать испорченную работу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Фотография, анонсирующая концерт группы Kiss для акул
Группа Kiss сыграет концерт для акул
Актер Адам Драйвер
Адам Драйвер помог французскому режиссеру найти пропавшую собаку
Вид Мурманска
Пять моряков арестованного судна "Всеволод Белецкий" вернулись домой
Павильон №1 Центральный на ВДНХ в Москве
Столичная выставка "Город: детали" может стать долгосрочной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
Лента новостейМолния