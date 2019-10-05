Флаг цифрового телевещания развернули в небе над Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Флаги 20 федеральных телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса, и флаг с эмблемой цифрового телевещания развернули в небе над Симферополем, передает корреспондент РИА Новости.
Прыжки с флагами исполняли парашютисты из авиационно-спортивного клуба "Крым".
"Мероприятие проходило в поддержку перехода на цифровое телевидение", - сказал РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
Министр также поблагодарил МИА "Россия сегодня", выступившее организатором мероприятия, за возможность популяризовать парашютный спорт и переход на цифровое телевещание.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".