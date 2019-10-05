Греция призвала США отреагировать на действия Турции у берегов Кипра

АФИНЫ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что ждет реакции Вашингтона на незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра.

Помпео находится в Греции с официальным визитом с 4 по 6 октября. В ходе визита будет подписано обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве.

"Мы договорились обновить соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое укрепит наши общие военные и стратегические возможности в регионе, в интересах региональной безопасности и стабильности. Тем более, когда в Эгейском море и Восточном Средиземноморье происходят действия, которые бросают вызов суверенным правам Греции и Кипра, нарушают международное право и часто сопровождаются радикальной и контрпродуктивной риторикой", - сказал Мицотакис, принимая Помпео в резиденции премьера Дворец Максима.

"Я имею в виду действия соседней Турции, которые часто не согласуются с политикой дружбы и сотрудничества, которую поддерживает Греция. Европейский союз уже официально занял позицию в отношении этих событий", - сказал премьер.

По его словам, недавние действия Турции в блоке 7 исключительной экономической зоны Республики Кипр, куда Анкара направила буровое судно для разведки месторождений углеводородов, грубо нарушают суверенные права Кипра.

"У Соединенных Штатов есть особый интерес к региону Восточного Средиземноморья. Кипр требует только очевидного, выполнения международного права. Я ожидаю позитивного вклада Соединенных Штатов, который в конечном итоге приведет к созданию более конструктивной и продуктивной обстановки в регионе", - сказал премьер Греции.

По словам премьера, экономические связи Греции и США постоянно улучшаются. Он отметил приобретение верфей на остовое Сирос компанией Onex, большой интерес Pfizer и Cisco к инвестированию в фармацевтический и технологический секторы в Салониках и большой интерес американских компаний к проекту реконструкции территории бывшего аэродрома Эллиникон. Он также упомянул энергетическое сотрудничество, в том числе в сфере СПГ, и разведку углеводородов при участии EXXON MOBIL в международных консорциумах, действующих вблизи Крита.