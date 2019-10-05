Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T13:42Z
https://ria.ru/20191005/1559467152.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151264/24/1512642480_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_4ea382572ec8ecdad7a069c1f912a15b.jpg
РИА Новости

Отвод сил на участках разведения в Донбассе запланирован на 9 октября

13:42 05.10.2019
804
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии ДНР
Военнослужащие армии ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армии ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Процесс устранения нарушений на участках разведения сил в Донбассе начнется с передачи ОБСЕ информации о положении сил, их отвод запланирован на 9 октября, заявили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"В понедельник представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе будет передана СММ ОБСЕ информация об исходном нахождении сил и средств на участке разведения №3, а также информация о планируемом местонахождении этих сил и средств после завершения мероприятий", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, во вторник стороны должны будут подтвердить свою готовность приступить к отводу сил и средств.
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
4 октября, 16:29РИА Новости
В ДНР три человека погибли за неделю из-за боевых действий
"В среду после запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу, синхронно и зеркально начнется процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений - отводу обнаруженного вооружения и вооруженных лиц с участков разведения, который будет осуществляться в течение трех дней", - отметили в ведомстве.
По плану, 12 октября стороны должны будут уведомить ОБСЕ о завершении отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу фортификационных сооружений и разминированию.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
910000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
На уроке. Средняя школа № 402
Хорошие учителя создают хороших учеников. Что вы знаете о школе?
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Сотрудники украинской полиции
Украинская полиция готовит план восстановления работы в Донбассе
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента
новостей
Государственный секретарь США Майк Помпео в МИД Греции. 5 октября 2019
Греция призвала США отреагировать на действия Турции у берегов Кипра
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Украинский военный на линии разграничения в Донецкой области
ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Автомобиль скорой помощи на Украине
При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека
Полицейский
Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ под Донецком
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
Енакиевский металлургический завод остановил производство из-за железнодорожной блокады Донбасса
В ДНР опровергли слухи о масштабных последствия аварии на заводе в Енакиево
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Помпео обеспокоен риском обострения напряженности между Кипром и Турцией
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
Лента новостейМолния