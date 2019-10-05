Отвод сил на участках разведения в Донбассе запланирован на 9 октября

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Процесс устранения нарушений на участках разведения сил в Донбассе начнется с передачи ОБСЕ информации о положении сил, их отвод запланирован на 9 октября, заявили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"В понедельник представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе будет передана СММ ОБСЕ информация об исходном нахождении сил и средств на участке разведения №3, а также информация о планируемом местонахождении этих сил и средств после завершения мероприятий", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, во вторник стороны должны будут подтвердить свою готовность приступить к отводу сил и средств.

"В среду после запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу, синхронно и зеркально начнется процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений - отводу обнаруженного вооружения и вооруженных лиц с участков разведения, который будет осуществляться в течение трех дней", - отметили в ведомстве.

По плану, 12 октября стороны должны будут уведомить ОБСЕ о завершении отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу фортификационных сооружений и разминированию.