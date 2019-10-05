В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Несколько тысяч человек пришли попрощаться с ушедшим из жизни известным советским и грузинским композитором Гией Канчели в театр имени Шота Руставели в субботу в Тбилиси.

Канчели скончался в среду в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Поток людей, желающих проститься с легендарным композитором, не прекращается с утра субботы. Днем его похоронят в Дидубийском пантеоне. Среди присутствующих коллеги Канчели, актеры кино и театра, певцы, режиссеры, члены парламента, правительства, оппозиции, телеведущие, обычные люди.

"Мы прощаемся сегодня с великим маэстро, с человеком, который создал свой стиль и которого признает весь мир", - заявил журналистам депутат парламента Грузии Мамука Мдинарадзе.

Канчели родился в 1935 году в Тбилиси в семье заслуженного врача Грузии. Окончил музыкальную школу, затем поступил в Тбилисскую консерваторию, где преподавал с 1970 года. Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, в числе которых "Мимино", "Шальная пуля", "Слезы капали", "Кин-дза-дза", "Житие Дон Кихота и Санчо". Кроме того, Канчели писал музыку к многочисленным спектаклям: "Ричард III", "Король Лир", "Мамаша Кураж и ее дети", "Макбет", "Гамлет", "Борис Годунов" и многим другим.