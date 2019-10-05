Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова

НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости. Единственный педагог в Сибирском федеральном округе, который в этом году сумел пробиться в 15 лучших учителей страны и стать лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года России-2019", Александр Мамаев из Омской области признался, что вернулся с финала конкурса "другим человеком".

Учитель истории и обществознания из Нижнеомской средней школы № 1 Александр Мамаев стал лауреатом финала всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" и получил спецприз "За социальное лидерство". Утром в субботу в аэропорту его встречали замминистра образования Омской области Лариса Жукова, представители Института развития образования, который занимался подготовкой педагога к всероссийскому конкурсу, и коллеги по школе.

"Александр сказал, что доволен своим участием в конкурсе и той планкой, которую взял, что вернулся с конкурса уже другим человеком. Сейчас у себя в Нижнеомской школе он намерен провести две конференции. Одну с учителями, на которой будут обсуждаться профессиональные вопросы. Другая же будет для его учеников, где он поделится своими эмоциями от конкурса", - рассказал РИА Новости представитель минобразования Омской области.

Конкурс, по словам Мамаева, дал ему очень много в плане профессионального роста. Он допустил, что когда-нибудь снова решится на участие в нем, однако для этого должно пройти определенное время.

"Особо он отметил гостеприимство организаторов - Чеченской Республики, где проходил сам конкурс. Его поразило, с каким гостеприимством встречали всех участников. У него есть подарок от Рамзана Кадырова - мед в сотах", - рассказали в министерстве.