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РИА Новости

Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова

13:14 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости. Единственный педагог в Сибирском федеральном округе, который в этом году сумел пробиться в 15 лучших учителей страны и стать лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года России-2019", Александр Мамаев из Омской области признался, что вернулся с финала конкурса "другим человеком".
Учитель истории и обществознания из Нижнеомской средней школы № 1 Александр Мамаев стал лауреатом финала всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" и получил спецприз "За социальное лидерство". Утром в субботу в аэропорту его встречали замминистра образования Омской области Лариса Жукова, представители Института развития образования, который занимался подготовкой педагога к всероссийскому конкурсу, и коллеги по школе.
"Александр сказал, что доволен своим участием в конкурсе и той планкой, которую взял, что вернулся с конкурса уже другим человеком. Сейчас у себя в Нижнеомской школе он намерен провести две конференции. Одну с учителями, на которой будут обсуждаться профессиональные вопросы. Другая же будет для его учеников, где он поделится своими эмоциями от конкурса", - рассказал РИА Новости представитель минобразования Омской области.
Конкурс, по словам Мамаева, дал ему очень много в плане профессионального роста. Он допустил, что когда-нибудь снова решится на участие в нем, однако для этого должно пройти определенное время.
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"Особо он отметил гостеприимство организаторов - Чеченской Республики, где проходил сам конкурс. Его поразило, с каким гостеприимством встречали всех участников. У него есть подарок от Рамзана Кадырова - мед в сотах", - рассказали в министерстве.
Как сообщалось, абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала учительница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
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Рамзан КадыровОмская областьЧечняОбщество
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