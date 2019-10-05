Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Балетная труппа Мариинского театра начинает гастрольный тур по городам США, который пройдет с 5 октября по 3 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Спектакли балета "Мариинки" пройдут на сцене Нью-Йоркского Сити-Центра и Кеннеди-центра в Вашингтоне, в Центре исполнительских искусств Сегерстрома (Коста-Меса), в одном из залов Лос-Анджелесского музыкального центра и Заллербах-холле в Беркли.

Откроются гастроли в субботу и воскресенье показами одноактного балета Александра Сергеева "Не вовремя" на фестивале современного танца Fall for Dance, который с 1 по 13 октября проходит в Нью-Йорке. Этот балет на музыку Вила-Лобоса – дебютная хореографическая работа солиста Мариинского театра Александра Сергеева, которую он впервые представил в рамках "Творческой мастерской молодых хореографов" в 2019 году.

С 8 по 13 пройдут выступления балетной труппы Мариинского театра в Вашингтоне на сцене Центра искусств им. Дж. Кеннеди. В программе 18-го по счету визита петербургских артистов на эту престижную сцену – американская премьера балета "Пахита" Эдуарда Дельдевеза, Людвига Минкуса и Рикардо Дриго в хореографии Юрия Смекалова, реконструкция и постановка хореографии Мариуса Петипа (Гранд па третьего акта) - Юрий Бурлака.

За шесть гастрольных дней публике будет представлено семь спектаклей, где наряду с прославленными танцовщиками, в главных партиях выступит и молодежь.

"Очень приятно, что в Кеннеди-центре будет представлено много молодых артистов, в том числе солистки, которые только в прошлом году пришли в театр из Академии русского балета им. Вагановой", - отметил и.о. заведующего балетной труппой Юрий Фатеев.

Гастрольные спектакли "Мариинки" пройдут в сопровождении оркестра Оперного театра Кеннеди-центра под управлением Гавриэля Гейне.

Затем балетная труппа отправится в Коста-Месу, где к гастролям присоединится Симфонический оркестр Мариинского театра. С 16 по 20 октября петербургские артисты представят шесть показов знаменитого балета Минкуса "Баядерка" в хореографии Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани с отдельными танцами Константина Сергеева и Николая Зубковского.

Далее Мариинский театр приедет в Лос-Анджелес, где в музыкальном центре с 24 по 27 октября покажет знаменитый балет Джорджа Баланчина "Драгоценности", поставленный в 1967 году на труппу "Нью-Йорк Сити Балет".

Завершит американский гастрольный тур балетной труппы Мариинского театра серия показов балета "Баядерка" в Зеллербах-холле Беркли, которые пройдут с 30 октября по 3 ноября.