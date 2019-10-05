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РИА Новости

Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены

12:58 05.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Летные испытания российского навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" завершены, заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
"Проверки космического аппарата нового поколения "Глонасс-К", которые мы проводим в рамках запланированной программы летных испытаний, на сегодняшний день уже завершены", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
1 октября, 19:13РИА Новости
Резервный спутник "Глонасс" введут в работу в феврале 2020 года
Он отметил при этом, что комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником завершатся в первом полугодии 2020 года.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 21 работает по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоссия
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