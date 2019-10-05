Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены

Он отметил при этом, что комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником завершатся в первом полугодии 2020 года.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 21 работает по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.