Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T12:55Z
https://ria.ru/20191005/1559466278.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152070/94/1520709420_0:108:1036:691_1036x0_80_0_0_deead1203a363d3c65850169739f70a3.jpg
РИА Новости

Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров

12:55 05.10.2019
140
© Depositphotos / JohanSwanepoelКосмический мусор
Космический мусор
© Depositphotos / JohanSwanepoel
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. После модернизации российская система разведки космической обстановки сможет с Земли обнаруживать на орбите объекты размером в 8 сантиметров, заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
Вид на реку Амазонку с борта МКС
Вчера, 19:53РИА Новости
Российская система не допустила столкновение космического мусора с МКС
"Когда мы доведем наши специализированные средства до определенного уровня, до определенных боевых возможностей, мы уже будем получать информацию о космических объектах, размер которых около 8 сантиметров", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".
Он отметил при этом, что сейчас минимальный размер космического объекта, который "видят" военнослужащие 15-й армии, составляет примерно 20 сантиметров.
Начштаба напомнил, что сейчас в околоземном пространстве более 80 тысяч объектов, которые можно назвать космическим мусором.
101000
Обсудить 0
ВКС РФАнатолий НестечукКосмос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Вертолет
Страховщики оценили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
РИА
Новости
Ракета Протон-М
Ракету "Протон-М" со спутниками установили на стартовый стол
Автомобильное движение на Зубовском бульваре в Москве
Названы самые распространенные в России автомобили
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полетов в Россию
Лента
новостей
Остров Рафаэль, архипелаг Каргадос-Карахос
На курортах Египта туристам запретят кормить рыб
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. 4 октября 2019
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Летающий автомобиль
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Пропеллер беспилотного летательного аппарата
В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками
Снегопад в Санкт-Петербурге
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Полиция
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Бюст Гагарина в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
Катер Волжанка-67 на месте столкновения с берегом на Иркутском водохранилище
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния