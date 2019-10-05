Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. После модернизации российская система разведки космической обстановки сможет с Земли обнаруживать на орбите объекты размером в 8 сантиметров, заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Когда мы доведем наши специализированные средства до определенного уровня, до определенных боевых возможностей, мы уже будем получать информацию о космических объектах, размер которых около 8 сантиметров", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".

Он отметил при этом, что сейчас минимальный размер космического объекта, который "видят" военнослужащие 15-й армии, составляет примерно 20 сантиметров.