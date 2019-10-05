Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российских военных спутников, функционирующих на орбите, в полтора раза больше, чем гражданских аппаратов, заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
"90 аппаратов функционируют в рамках интересов Министерства обороны России, то есть аппараты военного назначения. И более 60 аппаратов функционируют в рамках в рамках выполнения ФКП и в рамках и интересах других ведомств", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что в российской орбитальной группировке 165 спутников, значительная часть из которых – оборонного назначения.