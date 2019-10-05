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РИА Новости

В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони

12:51 05.10.2019
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наркоторговцы в Испании пришли на выручку сотрудникам Гражданской гвардии после того, как их лодки столкнулись и полицейские оказались за бортом, сообщает агентство Europa Press.
Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага. Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя людьми на борту, "подозреваемыми в транспортировке наркотиков", однако погоня завершилась аварией. Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.
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Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, расценил ситуацию как опасную для жизни сотрудников и с помощью микрофона призвал преступников прийти на помощь. Спасенные из воды полицейские арестовали своих спасителей, изъяв три тонны гашиша.
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