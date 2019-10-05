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РИА Новости

ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае

12:49 05.10.2019
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© Пресс-служба АФК "Система"Российская спутниковая система ГЛОНАСС в действии
Российская спутниковая система ГЛОНАСС в действии
© Пресс-служба АФК "Система"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Офицеры Воздушно-космических сил (ВКС) РФ смогли "вытащить с того света" на орбите в апреле-мае три российских космических аппарата, заявил начальник штаба 15-й армии ВКС генерал-майор Анатолий Нестечук.
"Все, вроде бы космический аппарат уже не работает, мы его потеряли с точки зрения применения по назначению, а вот таких три космических аппарата в апреле и мае боевыми расчетами армии были спасены", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По словам Нестечука, благодаря профессионализму и мастерству офицеров были сохранены сотни миллионов рублей, "потому что вовремя определили неисправность космического аппарата, вовремя приняли соответствующие технические решения и обеспечили надежное функционирование этого космического аппарата".
"Главнокомандующий принял решение о представлении этих офицеров к государственным наградам, и эти офицеры эти государственные награды получили", - добавил он.
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Анатолий НестечукВоздушно-космические силы РоссииРоссия
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