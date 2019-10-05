Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Экс-глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил, что власти Венгрии массово забирают паспорта, ранее выданные в Закарпатье, потому что получившие их не являются этническими венграми.

В октябре 2018 года Украина и Венгрия взаимно выслали консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей венгерских паспортов жителям Украины в консульстве в городе Берегово Закарпатской области.

"Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знает языка, проживает в Киеве или еще где-то", - заявил Москаль в интервью "Обозревателю".

Бывший губернатор пояснил, что паспорта забирают сотрудники полиции, если обладатель документов не понимает венгерского языка.

Москаль добавил, что изучение венгерского языка представляет наибольшую сложность. При этом справку о том, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, можно купить в архиве за взятку.