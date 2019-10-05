Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идея урегулирования движения "средств индивидуальной мобильности" - самокатов, моноколес, сигвеев - оправдана, но необходимо создать условия для реального контроля за ними, заявил РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что в правилах дорожного движения (ПДД) планируется ввести новый термин - "средства индивидуальной мобильности", к которым будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Так, их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.

"Идея не лишена здравого смысла, но будет очень сложно контролировать, это будет практически невозможно... Мне кажется, тут стоит определиться не с жесткостью вводимых мер, а с тем, чтобы это реально выполнялось и чтобы это можно было реально контролировать", - считает Канаев.

Эксперт также приветствует инициативу разрешить движение для этого вида транспорта только по велодорожкам или тротуарам.