Мы все умрём. (Псевдо)научные новости

Публикации и просмотры важны не только традиционным изданиям, но и университетам, их пиарщикам и научным журналам. На каждом из этапов публикацию об открытии или изобретении могут "приукрасить" в угоду читаемости и популярности. Особенно страдают заголовки – их делают всё более броскими, громкими, местами абсурдными. Именно такой раздутый, но слабо связанный с оригиналом огрызок информации получает широчайшее распространение.
Что делать и кто виноват? Помогали разобраться Александр Тышковский, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения Гарвардской медицинской школы и МГУ, основатель и ведущий интернет-канала "Real Scientists"; и Александр Головин, автор и ведущий научно-популярного подкаста "КритМышь".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Александр Головин, Александр Тышковский
Монтаж Андрея Темнова
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