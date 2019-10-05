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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. (Псевдо)научные новости

12:00 05.10.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. (Псевдо)научные новости
12:00
"Угроза аутизма? Учёные раскрыли правду о прививках". "В октябре астероид уничтожит Землю". "Экстази помогает бороться с алкоголизмом, заявили наркологи". Заголовки научных новостей могут вызывать панику, формировать опасные стереотипы, дискредитировать науку и учёных. Иногда – в глобальном масштабе. Как с этим бороться? И только ли СМИ виноваты?
Публикации и просмотры важны не только традиционным изданиям, но и университетам, их пиарщикам и научным журналам. На каждом из этапов публикацию об открытии или изобретении могут "приукрасить" в угоду читаемости и популярности. Особенно страдают заголовки – их делают всё более броскими, громкими, местами абсурдными. Именно такой раздутый, но слабо связанный с оригиналом огрызок информации получает широчайшее распространение.
Что делать и кто виноват? Помогали разобраться Александр Тышковский, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения Гарвардской медицинской школы и МГУ, основатель и ведущий интернет-канала "Real Scientists"; и Александр Головин, автор и ведущий научно-популярного подкаста "КритМышь".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Александр Головин, Александр Тышковский
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноАлександр ГоловинПодкаст
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