Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актера и режиссера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем и назвал секретом его популярности искренность, способность быть убедительным в каждой роли.

"Талантливый актёр, Вы создали яркие образы в кинематографе, которые стали близкими для многих людей. Ваших благородных и мужественных героев искренне полюбили представители разных поколений. Секрет такой большой популярности – Ваша особая достоверность и искренность, способность быть убедительным в каждой роли", - телеграмме опубликована на сайте правительства.