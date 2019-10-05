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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем

11:59 05.10.2019 (обновлено: 12:11 05.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Михайлов
Александр Михайлов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актера и режиссера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем и назвал секретом его популярности искренность, способность быть убедительным в каждой роли.
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
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"Талантливый актёр, Вы создали яркие образы в кинематографе, которые стали близкими для многих людей. Ваших благородных и мужественных героев искренне полюбили представители разных поколений. Секрет такой большой популярности – Ваша особая достоверность и искренность, способность быть убедительным в каждой роли", - телеграмме опубликована на сайте правительства.
Медведев подчеркнул, что и сегодня Михайлов продолжает радовать зрителей своей игрой, поклонники актера считают удачей побывать на спектаклях и концертах с его участием, а студенты ВГИКа – учиться у такого мастера.
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КультураАлександр Михайлов (актер)Дмитрий Медведев
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